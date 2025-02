HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT dévoile sa nouvelle bande-annonce et sa date de sortie estivale

Ce n'est pas un jeu normal, mais un jeu Hunter ! Arc System Works Co. revient vers les joueurs en ce milieu de mois de février pour donner de nouvelles informations sur HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT. Les fans du manga et de l'animé de Yoshihiro Togashi retrouveront donc Gon, Kirua et tous leurs amis (et ennemis) dans un jeu de combat 3D en équipe de 3 dès cet été. Plus précisément, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et PS5 en éditions physique et dématérialisée à partir du 17 juillet 2025 . Le jeu sera également disponible sur PC via Steam.

Point intéressant indiqué sur la miniature de la vidéo, le français ne sera apparemment pas disponible immédiatement à la sortir du jeu, mais le sera avec une mise à jour qui sera déployées ultérieurement.