HUNTERxHUNTER NENxIMPACT est disponible sur Nintendo Switch

C'est plus qu'une sortie, c'est une sortie Hunter ! Arc System Works Europe a le plaisir d’annoncer que leur dernier jeu de combat 2D HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT est disponible depuis ce jeudi 17 juillet sur Nintendo Switch et supports concurrents au prix 59,99 € ! Les joueurs peuvent désormais obtenir les éditions numérique et physique du jeu. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

Le tout premier jeu de combat basé sur le célèbre manga HUNTER x HUNTER est enfin là ! ■ Des combats boostés au Nen en équipe 3c3 Lancez-vous dans des combats épiques en 3 contre 3 où la compatibilité entre personnages et la structure de votre équipe seront clés pour vaincre vos adversaires ! Composez votre trio de champions et menez les à la victoire ! ■ Rush Combo Maintenez le bouton de Rush enfoncé tout en pressant de manière répétée un bouton d'attaque pour lancer de puissants combos ! Réalisez des combos Rush stylés en toute simplicité ! ■ Matchs en ligne Gravissez les échelons en amassant des points de classement après avoir vaincu vos adversaires en ligne ! Plus vous aurez de points, plus haut vous vous classerez ! Visez le haut du classement et faites votre place parmi les Hunters à trois étoiles. Vous pouvez aussi remporter des Cartes G.I.. dans des compétitions en ligne ! Tentez de toutes les obtenir ! ■ Mode Histoire Revivez des passages et des combats emblématiques de la série animée HUNTER x HUNTER en jouant contre l'IA ! Certains niveaux servent de didacticiels, donc complétez ce mode en premier afin comprendre les bases du jeu !