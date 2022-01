Hot Wheels Unleashed invite les Monster Trucks dans le prochain DLC du jeu

Si d'un côté certains voient les voitures comme des engins conçus pour la vitesse, d'autres les adorent pour leur potentiel destructeur. Mattel et Milestone ont décidé pour le prochain DLC de Hot Wheels Unleashed de réunir ces deux univers en implantant les Monster Trucks dans le jeu à partir du 21 avril 2022 . Pour plus d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Ce pack proposera 5 nouveaux véhicules, un module de construction de circuit, des objets de personnalisation pour le Sous-sol et le profil du joueur, ainsi qu’un nouvel environnement, nommé le Stop Motion Studio, où les joueurs pourront faire la course ou construire d’incroyables pistes. Ce studio photo sera composé des quatre dioramas suivants : la jungle, la carrière, le désert et la montagne enneigée. Le pack d’extension Monster Trucks est compris dans le HOT WHEELS™ Pass Vol. 2 ou pourra être acheté séparément à partir du 21 avril 2022.

L’intégralité du contenu du HOT WHEELS™ Pass Vol. 2 contiendra 9 véhicules, 3 packs de personnalisation, ainsi que 3 modules de construction de circuit et pourra être acheté à partir du 17 février 2022.