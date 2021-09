Hot Wheels Unleashed - Focus sur les options de personnalisation

Attendu pour la fin du mois de septembre sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Hot Wheels Unleashed dévoile ce jour une nouvelle vidéo. Cette dernière met en avant tout l'aspect customisation du jeu, allant des véhicules jusqu'aux salons de jeu.

L’éditeur de livrée leur permet aussi de personnaliser leurs voitures dans le but d’avoir leur propre style reconnaissable sur les circuits. Appliquez les couleurs et les formes que vous souhaitez sur des véhicules Hot Wheels Originals ou issus de véritables constructeurs automobiles. Les joueurs peuvent également partager leurs créations avec le reste du monde, ou télécharger les meilleurs de la communauté.

De plus, un nouvel environnement vient d’être présenté : le sous-sol ! C’est un espace complétement personnalisable, dans lequel il est possible de choisir les meubles et les accessoires qui le décorent. Dans le cas où un circuit y est construit, tous les joueurs qui y feront la course, verront la décoration choisie.