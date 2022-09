Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition - Les voitures miniatures reviennent boostées sur Nintendo Switch

Hot Wheels Unleashed vous fait de l'œil depuis un moment mais vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous y mettre ? Mattel et Milestone viennent de sortir Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition ce jeudi 29 septembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour ceux possédant déjà le jeu original, ils auront la possibilité d'acheter le GOTY Upgrade Pack pour débloquer le contenu de cette nouvelle édition.

Avec cette édition spéciale, les joueurs peuvent désormais découvrir le jeu dans sa forme la plus aboutie et rejoindre les 1,5 millions de pilotes qui se sont d’ores et déjà essayés aux courses endiablées de Hot Wheels Unleashed.

Cette édition Game of the Year comprend les trois pass d’extension Hot Wheels™ ainsi que les voitures, circuits et contenus les plus appréciés qui sont arrivés dans l’univers Hot Wheels depuis sa sortie, il y a un peu plus d’un an.

Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition comprend :