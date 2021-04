Hot Wheels Unleashed vous donne rendez-vous cette semaine pour un Gameplay Showcase

Annoncé fin février par Mattel et Milestone, le dernier opus de la saga Hot Wheels dénommé Hot Wheels Unleashed sera officiellement disponible sur PC et console le 30 septembre 2021 . Afin de nous donner du grain à moudre en patientant les prochains mois qui nous séparent de cette sortie, Mattel et Milestone nous ont préparé un Gameplay Showcase nous permettant d'avoir un premier aperçu du jeu. Cet événement en ligne aura lieu le jeudi 8 avril 2021 à 20h00 sur YouTube, Twitch et Facebook.

A noter que le jeu aura également le droit à une Day One Edition sur toutes les plateformes, qui contiendra les éléments suivants :