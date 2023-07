Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged s'offre une collaboration avec Fast & Furious

En attendant la sortie prochaine de Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged sur Nintendo Switch et supports concurrents, Milestone et Mattel, Inc viennent de confirmer une collaboration avec Universal Games et Digital Platforms pour ajouter au jeu du contenu inspiré de la licence Fast & Furious. Dès le premier jour, les joueurs pourront conduire l’inarrêtable Dodge Charger SRT Hellcat WideBody, l’une des voitures emblématiques de la saga Fast & Furious. Par la suite, d’autres véhicules de la franchise seront disponibles en DLC. Pour rappel, Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged sortira le 19 octobre 2023 en versions physique et dématérialisée.

Cette collaboration scelle une nouvelle synergie dans l’industrie vidéoludique, en réunissant deux des propriétés intellectuelles préférées des fans, issues de deux entreprises de divertissement qui se sont établies dans la culture populaire. L’idée de l’association entre Hot Wheels Unleashed™ 2 et Fast & Furious a émergé plus tôt cette année dans le film Fast X d’Universal Pictures, le dernier chapitre du blockbuster international Fast & Furious, dans lequel le fils de Dominic Toretto, Brian, et sa sœur Mia jouent au jeu dans le film. Grâce aux nouvelles mécaniques de gameplay de Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, les fans pourront reproduire certaines scènes spectaculaires des films. Outre accélérer et déraper, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged permet aux joueurs de faire des sauts et des doubles sauts, des nouvelles mécaniques qui peuvent être utilisées pour contrecarrer ses rivaux ou éviter les obstacles de certaines zones étroites, alors que le dash latéral est un parfait outil pour forcer ses adversaires à quitter la piste ou à les utiliser comme amortisseurs. Ces fonctionnalités s’accompagnent de cinq nouveaux environnements : une salle d’arcade qui rappelle l’ère révolue des bornes où il fallait insérer une pièce pour jouer, une arrière cours résidentielle transformée en terrain de jeu, une course dans un parcours de mini-golf localisé dans un village du Far West, un musée de dinosaures et une station-service au style retro diner. Grâce à cette collaboration, révélée par un trailer énergique, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged s’avère être une véritable expérience transmédia s’étendant bien au-delà de la communauté du jeu, aux fans de Hot Wheels® et Fast & Furious du monde entier.