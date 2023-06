Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged - Les voitures miniatures rempilent en 2023 sur Nintendo Switch

La fuite avait déjà commencée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, mais c'est désormais officiel. Mattel, Inc. et Milestone signent de nouveau un partenariat pour proposer aux joueurs Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, la suite du très acclamé Hot Wheels Unleashed. Attendu pour le 19 octobre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.

CATEGORIES DE VEHICULE, ENVIRONNEMENTS ET MECANIQUES DE GAMEPLAY

Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged proposera à son lancement plus de 130 véhicules, dont les motos et les quads qui feront leur arrivée dans le jeu. Les catégories de véhicule Stock, Powered et Ultimate proposeront des performances différentes, pendant que les joueurs pourront personnaliser leur style de conduite à l’aide de points de compétence qu’ils pourront utiliser pour acheter des capacités spécifiques et assembler leur véhicule idéal.

Cinq environnements distincts attendent les joueurs, chacun avec sa surface unique qui impactera les véhicules, proposant ainsi une expérience de course plus dynamique. Aussi, les bolides pourront interagir avec de nombreux objets sur la piste, mais également en dehors, dans le but de rendre la compétition encore plus imprévisible.

En plus de la grande variété de véhicules et d’environnements, qui offre des courses encore plus stratégiques et dynamiques que par le passé, les joueurs avec une conduite plus audacieuse seront mis à l’épreuve avec l’ajout de deux nouvelles habilités : le dash et le saut. Le dash latéral permettra de réaliser des impactes tactiques contre les adversaires, mais aussi d’esquiver des obstacles et de réaliser des renversements pour atteindre la ligne d’arrivée. De plus, les joueurs pourront réaliser des sauts dantesques, non seulement au moment de leur choix, mais aussi où ils le souhaitent. En effet, en pressant un seul bouton, les conducteurs bénéficieront de nouvelles opportunités de dépasser leurs rivaux, en découvrant notamment des raccourcis secrets, mais aussi de nouvelles sections des circuits. Ces innovations, accompagnées du dérapage et de l’accélération, deux fonctionnalités déjà présentes dans le premier jeu, assureront une expérience de jeu intense et unique, dans laquelle les joueurs pourront avoir plus de contrôles pour être les maîtres de leur destin.

DE NOUVEAUX MODES DE JEU ET FONCTIONNALITES EN LIGNE

Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged proposera une variété de nouveaux modes de jeu qui apporteront un vent de fraîcheur et davantage de défis et d’amusement. Il y aura des événements qui pousseront les conducteurs à utiliser leurs aptitudes à leur maximum, ou bien qui leur apprendront comment maîtriser l’art du dérapage afin d’éviter les accidents avec réactivité et précision. L’une des fonctionnalités préférées de la communauté, le mode multijoueur local en écran partagé pour deux joueurs, sera également de retour. De plus, de nombreuses améliorations concernant le multijoueur seront ajoutées, telles que la possibilité de créer des groupes avec ses amis, mais aussi le cross-play*, qui enflammeront les parties en ligne.

UNE CAMPAGNE SCENARISEE ET AMELIOREE

Un mode carrière scénarisé avec quatre personnages originaux sera disponible dans Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged. L’histoire et la personnalité de chacun d’entre eux seront racontées à travers des séquences animées, qui immergeront les joueurs dans une narration captivante, faisant de leur aventure un moment vraiment inoubliable.

LE POUVOIR POUR LES JOUEURS !

Le contenu généré par les joueurs a joué un rôle très important dans le succès du premier opus, ce qui a conduit à plus d’un million de livrées créées, ainsi que plus de 400 000 circuits conçus. Cependant, les possibilités de déchaîner sa créativité seront encore plus importantes dans Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged. L’éditeur de niveau retravaillé proposera de nouveaux modules et fonctionnalités spéciaux, ce qui augmentera la diversité dans les circuits créés par la communauté. De plus, l’éditeur de livrées mis à jour ajoutera l’éditeur d’autocollants, afin de créer, sauvegarder et partager des formes et motifs originaux. Tout le contenu conçu par les joueurs pourra être partagé dès le lancement du jeu et sera cross-plateforme.