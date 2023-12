Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged dévoile son dernier DLC AcceleRacers

Le jeu de course Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged profite des fêtes de fin d'années pour sortir un nouveau DLC. Ce mois-ci, c'est l'animé AcceleRacers qui est à l'honneur avec 4 nouveaux véhicules, un nouvel environnement ainsi que deux sets de personnalisation. Disponible à partir du 21 décembre 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer dédié au DLC ci-dessous.

Les joueurs pourront prendre le contrôle de quatre des voitures les plus iconiques de la série animée AcceleRacers : l’agile Chicane™ de Karma Eiss, la puissante Rat-ified™ de Mitchell « Monkey » Mclurg, la très moderne Spine Buster™ de Mark Wylde et l’élégante Vert’s. Le nouveau circuit, Acceledrome, inspiré du dessin animé, sera l’endroit parfait pour mettre les gaz avec ces nouveaux arrivants. Les joueurs vont pouvoir s’affronter dans une grotte à plusieurs niveaux creusés à même la roche, éclairée par la Roue du Pouvoir. À cela s’ajoutent deux sets de personnalisation, incluant des icônes de profil, des cartes de fond d’écran et des tags.