Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged dévoile ses nouveautés dans un trailer

Les voitures miniatures sont de retour en 2023 avec Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged. En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu le 19 octobre prochain , Milestone et Mattel, Inc nous ont préparé un nouveau trailer pour présenter nouveautés de cet opus.

Dans Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, avoir une voiture rapide ne suffit plus. Le gameplay a en effet évolué avec notamment l’introduction de deux nouveaux mouvements qui ajoutent une nouvelle dimension à la compétition. Grâce à la puissance du boost, les joueurs pourront sauter et même faire un double saut et ce à tout moment de la course. Cette nouvelle fonctionnalité est la solution idéale pour dépasser les autres coureurs ou pour se faufiler dans des espaces étroits tout en évitant les obstacles. De plus, ces nouvelles options permettront non seulement aux joueurs d’améliorer leur conduite, mais cela leur permettra aussi de découvrir de nouveaux raccourcis et d’accéder à des sessions de courses qui étaient alors inatteignables.

Le tout nouveau Dash latéral permet aux joueurs de se déplacer rapidement vers la gauche ou la droite, en heurtant les adversaires situés de part et d'autre de leur véhicule. Grâce à cette manœuvre, ils peuvent stratégiquement forcer leurs ennemis à sortir du circuit ou les utiliser pour rebondir dans les limites de la piste en plastique orange. Ces nouvelles capacités, combinées aux mécaniques de boost et de dérapage que les joueurs connaissent et apprécient dans Hot Wheels Unleashed™, ouvrent une multitude d'opportunités et élargissent considérablement les possibilités de prendre des décisions stratégiques et d'interpréter chaque course et chaque piste de la manière qu'ils préfèrent.

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged place la barre de l’amusement encore plus haut en introduisant 5 nouveaux environnements bien distincts. Les joueurs seront transportés dans une vaste salle d'arcade rappelant l'époque révolue des jeux où il fallait insérer une pièce pour pouvoir jouer. Ils découvriront également l’arrière-cour d'une maison résidentielle transformée en piste de course palpitante, mais aussi un terrain de mini-golf niché dans un petit village de l'Ouest sauvage, un musée où les joueurs pourront rouler parmi les reproductions de dinosaures et autres objets fossiles, ou encore une station-service abritant un restaurant autrefois tranquille servant de délicieux hamburgers. De plus, Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged comprendra un éditeur de niveau qui proposera un environnement vide pour que les joueurs qui préfèrent laisser libre cours à leur créativité en élaborant eux-mêmes leurs propres circuits à partir d’un décor neutre puissent le faire.

La plupart des circuits du jeu se dérouleront exclusivement en intérieur ou en plein air, tandis que d'autres passeront sans problème de l'un à l'autre, offrant ainsi une expérience de course dynamique et immersive. Cette variété de décors améliore le gameplay, car les différents environnements offrent une gamme de surfaces qui ont un impact significatif sur la maniabilité des véhicules. Par conséquent, les coureurs devront adapter leurs compétences et sélectionner soigneusement le véhicule approprié pour chaque course, garantissant ainsi une expérience palpitante et stratégique.

En parlant de véhicules, Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged présente une gamme de lancement considérablement élargie comprenant une collection impressionnante de 130 véhicules emblématiques issus de l’univers Hot Wheels, dont de nouvelles catégories telles que les VTT et les motos. Chaque engin possède un style et un caractère unique en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Par exemple, les véhicules de la catégorie Rocketoffrent une vitesse inégalée sur les lignes droites, tandis que ceux de la catégorie Balancedoffrent un mélange parfait de vitesse et de maniabilité. La catégorie Swift propose une option plus légère et très compétitive, tandis que la Drifter est parfaite pour maîtriser les virages avec une finesse professionnelle. En revanche, la catégorie Heavy-Duty présente des véhicules colossaux et robustes, et la classe Off-Road représente le choix idéal pour conquérir les terrains hors-piste les plus difficiles.

Afin de dominer la compétition, une habile combinaison de force et d’intelligence est essentielle. C’est pourquoi Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged présente un tout nouveau système de capacité qui permettra aux joueurs de personnaliser leur expérience de conduite. Ils peuvent désormais investir les points de compétence qu'ils gagnent dans un arbre de compétences composé de trois branches, chacune se concentrant sur des aspects différents. Il s'agit notamment de l'amélioration du boost et des caractéristiques associées, de l'amélioration de la maniabilité et de l'amélioration de la capacité à franchir les obstacles. Les choix significatifs faits dans l'arbre de compétences enrichissent à la fois le gameplay à chaque instant et la variété à long terme lorsque les joueurs explorent l'étendue des options de personnalisation.

Dans Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged ce n’est pas seulement ce qu’il y a sous le capot qui compte. L’éditeur de livrée, lui aussi amélioré, permettra la création de design unique pour se démarquer sur la piste, tandis que le nouvel éditeur de stickers permettra aux joueurs de créer, sauvegarder et de partager des motifs et des formes spécifiques. Tout cela dans le but de personnaliser davantage l'apparence du véhicule ! Une fois qu’ils seront satisfaits de leur design, les joueurs pourront les partager avec le monde entier, démontrant ainsi leur talent artistique à leurs amis pilotes.