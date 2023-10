Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged : La course a débuté sur Nintendo Switch

Les voitures miniatures sont de retour plus en forme que jamais avec la sortie de Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged. Désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir les dernières mécaniques de cet opus dans le trailer de lancement à retrouver ci-dessous.

Dans la continuité de l’héritage du monde Hot Wheels, associé à la vitesse et aux sensations fortes, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged propose plus de 130 véhicules, dont les motos et les quads, qui feront leur arrivée dans le jeu.Tous les pilotes sauront trouver le véhicule qui leur convient le mieux ! Il y en aura pour tous les goûts : la vitesse à l'état pur des Fusées, l'agilité des classes Rapides, le parfait mélange entre maniabilité et puissance des voitures de la classe Equilibrée, la précision et la finesse des Dérapeurs, la majestuosité des classes Ultra-Résistantes et la témérité des Tout-Terrains.

Chaque catégorie de véhicule se conduit différemment en fonction de ses attributs particuliers ainsi que de la surface de course. Dans Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, l’environnement joue un rôle déterminant et vous aurez la possibilité de découvrir cinq nouveaux décors : une salle d’arcade vintage, une arrière-cour transformée en arène de course, un parcours de mini-golf ambiance Far West, un musée de dinosaures et une station-service/restaurant.