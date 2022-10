Heroes of Hyrule : découvrez des documents inédits du spin-off annulé de Zelda réalisé par Retro Studios

A l'époque ou Retro Studios réalisait Metroid Prime 2 : Echoes, le studio avait un autre projet pour Nintendo : Heroes of Hyrule, un spin-off de The Legend of Zelda prévu pour la NDS. Malheureusement, le projet sera rejeté par Nintendo et le titre ne verra donc jamais le jour. Si les infos autour du jeu sont plutôt rares, Did You Know Gaming? a décidé de faire une vidéo réunissant un maximum d'informations. En se basant sur un document interne détaillant le projet et l'histoire du jeu avec près de 16 illustrations de travail et en interrogeant des développeurs ayant travaillé sur le projet, la chaîne Youtube nous raconte ainsi l'histoire du jeu et nous donne de nouvelles informations. Heroes of Hyrule aurait du être "un jeu d'exploration, d'énigmes et de combats stratégiques dans l'univers de Zelda". L'idée était de faire un jeu pour la Nintendo DS dans le style de Final Fantasy Tactics Advance mais dans l'univers de Zelda. Il aurait été composé de deux parties distinctes aux gameplays différents. Le joueur aurait d'abord dirigé un jeune garçon nommé Kori dans des phases d'exploration à la recherche des pages perdues du Livre de Ganon. Chaque page retrouvée aurait alors fait basculer le jeu dans des phases de jeu tactique avec trois héros du passé, un Goron, un Zora et une Piaf ayant chacun des aptitudes différentes. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez ci-dessous la vidéo (en anglais) de Did You Know Gaming? En prime, retrouvez sur cette page quelques illustrations provenant du document interne de Retro Studio. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Aperçu de l'histoire de Heroes of Hyrule :

Il y a cent ans, trois héros ont vaincu un mal ancien et l'ont scellé dans un livre magique. pendant de nombreuses époques, les gens ont vécu dans la paix et la liberté, à l'abri du fléau qui les avait tourmentés pendant si longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, le livre tombe entre les main d'un jeune garçon...

Crédits images : Retro Studio via Did You Know Gaming?

Source : Youtube