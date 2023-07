Headbangers: Rhythm Royale nous dévoile son premier mini-jeu

Headbangers: Rhythm Royale est toujours attendu pour le 31 octobre prochain sur Nintendo Switch et toutes les autres plateformes avec du Cross-plateform et en attendant sa sortie, ses développeurs, Glee-Cheese Studios viennent de nous dévoiler en détail un premier mini-jeu (sur les 23 que le jeu comprendra à sa sortie).

Dans Run, Pigeon Run vous devrez appuyer sur des boutons en rythme, ni trop vite, ni trop lentement pour rester parmi les premiers joueurs du classement. Les 10 derniers joueurs de chaque manche sont éliminés. Les musiques changeantes entre chaque manches et la nécessité de s'adapter à leurs différents rythmes devraient avoir raison des joueurs les plus impatients et les moins concentrés.

