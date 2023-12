Headbangers: Rhythm Royale - La Saison 2 est disponible sur Nintendo Switch

Proposant un mix entre Battle Royale et jeux de rythme, Headbangers: Rhythm Royale a du potentiel mais sa viabilité dépend essentiellement du bon suivi du jeu par les développeurs de chez Glee-Cheese et de Team17 Digital. L'équipe de développement vient justement de lancer la Saison 2 du jeu, avec un nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Un nouveau DLC est également disponible au prix de 4,99€ pour ajouter costumes, moquerie et et bruitages pour obtenir un volatile qui se démarque des autres joueurs en ligne.

La deuxième saison de Headbangers Rhythm Royale comprend une nouvelle carte de défi, 9 nouveaux costumes, 17 nouveaux vêtements, 13 nouveaux taunts et 2 nouveaux sons de cou, tous déblocables au fur et à mesure que les joueurs traversent les 30 niveaux offerts par le nouveau pass de combat gratuit.