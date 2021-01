Haven - Nos amoureux fileront à la conquête de la Nintendo Switch début février

Après l'annonce de son report pour le premier trimestre 2021 sans plus de précisions sur Nintendo Switch et autres supports, le RPG Haven signé The Game Bakers s'était fait assez discret depuis la fin de l'année 2020. Bonne nouvelle en cette fin de mois de janvier, The Game Bakers vient tout juste de communiquer la date de sortie du jeu. Nous pourrons donc retrouver notre duo amoureux en fuite sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 4 février 2021 au prix de 24,99€.

Dans Haven, vous incarnez deux amoureux qui tentent de refaire leur vie dans un monde inconnu. Explorez la planète à la recherche de quoi réparer votre vaisseau et le transformer en nid douillet. Cuisinez, bricolez, récoltez des ressources et vivez au jour le jour les petits moments précieux et familiers de la vie de couple. haven a été pensé pour le jeu solo, mais il est également plaisant d'y jouer en coopération locale. Caractéristiques du jeu : Incarnez les deux personnages pour explorer les fragments d'une planète oubliée, repousser leurs ennemis et construire la relation qui les unit.

Glissez au-dessus des plaines de Source, collectez de l'onde, nettoyez la rouille qui recouvre la planète et découvrez ses recoins secrets.

Coordonnez les deux personnages dans des combats en temps réel et mettez votre tactique et sens du timing à l'épreuve.

Une histoire d'amour au bout de l'espace, la saga de deux amants prêts à tout pour rester ensemble.

Une relation de couple traitée avec maturité et humour.

Un jeu accessible, à la prise en main immédiate. Une pause qui donne le sourire dans une journée chargée.

La bande-son originale du musicien electro DANGER accompagne parfaitement une expérience riche en émotions.