Haven - Une promotion sur l'eShop et un concert virtuel dévoilés par The Game Bakers

Officiellement sorti le 4 février 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le RPG Haven signé The Game Bakers a su se faire une petite popularité auprès du public, notamment grâce à son ambiance unique accompagnée par la bande-son composée par l'artiste Danger. En plus de proposer aux joueurs une promotion de -20% sur Haven, faisant passer le jeu à 19,99€, The Game Bakers vient également d'annoncer via un communiqué officiel un concert virtuel entièrement conçu par Danger, pour nous rassembler le temps d'un quart d'heure autour de divers morceaux issus des titres du studio et de l'artiste.

Le concert débutera le samedi 20 mars à 23h (heure de Paris) sur Twitch. Les chaînes diffusant cet événement seront dévoilées juste-ici. The Game Bakers a également prévu tout un programme de festivités autour de Haven que nous vous laissons découvrir ici.