Haven - The Game Bakers s'associe à Limited Run Games pour proposer une version physique de leur jeu

Si le jeu Haven a su conquérir le cœur des joueurs depuis sa sortie étalée entre décembre 2020 pour les supports concurrents, et février 2021 sur Nintendo Switch, le titre n'a malheureusement pu profiter d'une sortie en version physique. The Game Bakers a néanmoins tenu à corriger le tir en s'associant avec Limited Run Games pour proposer Haven au format physique sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.

Haven est ainsi en précommande sans limite de quantité jusqu'au 19 septembre 2021 . Le titre sera proposé en édition simple au prix de 39,99€ et en édition collector au prix de 74,99€.

Haven - Edition Collector

Disponible en précommande sur LimitedRunGames

Contenu de l'édition :

La boite collector

La bande-son de Haven par Danger sur CD

Une oeuvre originale de Yukio Takatsu en 45 x 60 cm

Les répliques du ruban de Yu et du collier de Kay

Un pin en bois de Grouik

Ces éditions physiques étaient une demande récurrente des joueurs et nous sommes heureux de nous être associés avec Limited Run Games pour les créer. Nous avons essayé de leur donner un petit quelque chose de plus, avec l'oeuvre originale de Yukio Takatsu et les répliques du ruban et collier de Yu et Kay, des petits souvenirs du temps passé en compagnie des deux amoureux sur Source.

Audrey Leprince - productrice executive.

Si vous êtes intéressés par l'acquisition de cette version physique, nous vous rappelons néanmoins quelques informations concernant les modalités de livraison concernant LimitedRunGames que plusieurs acheteurs oublient de vérifier avant l'achat :

Le débit se fait à la commande

Le délai de fabrication et d'expédition est en moyenne de 4 à 5 mois après la fermeture des précommandes (livraison pas avant début 2022)

Les cartouches sont utilisables sur n'importe quel modèle de Nintendo Switch

Source : LimitedRunGames