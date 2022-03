Haven - Les amants Yu et Kay changent de sexe pour plus de diversité dans cette histoire d'amour en terre inconnue

Si Haven propose un RPG dans un monde inconnu, le titre met surtout en avant une histoire d'amour entre ses deux protagonistes Yu & Kay. Présenté comme un couple homme femme, The Game Bakers semble avoir eu envie de proposer à son titre une nouvelle orientation plus en phase avec les mœurs actuelles en proposant une nouvelle mise à jour ayant pour nom de code Couples. Disponible depuis aujourd'hui, cette dernière permet en plus de jouer avec le couple de base du jeu deux versions alternatives avec deux hommes ou deux femmes, Yu & Kay changeant donc de sexe et d'apparence pour s'adapter au partenaire, ainsi que deux nouveaux doubleurs pour donner de la voix à ces nouvelles versions.

Cette mise à jour est importante pour l'équipe de The Game Bakers, comme l'explique Emeric Thoa, directeur créatif : "Le thème central de Haven, c'est la liberté d'aimer qui l'on veut. Dès la conception du jeu, nous avions créé plusieurs couples, avec une grande diversité dans les relations représentées. Mais les contraintes de production de notre studio indépendant nous ont conduits à nous concentrer sur Yu et Kay. Après le lancement du jeu, nous nous sommes remis au travail pour ajouter ces nouveaux couples. Nous espérons que de nombreux joueurs se sentiront mieux représentés dans le jeu." Cette mise à jour ne change pas l’histoire, et les joueurs jouent toujours Yu et Kay, mais le jeu propose désormais plus d’options sur la composition des couples. Si les nouveaux personnages ressemblent beaucoup aux Yu et Kay originaux, ils ont été recréés avec la même qualité, avec deux nouveaux talentueux acteurs qui leur donnent vie au travers des 80 000 mots de dialogues, de nouveaux modèles ainsi que de nouvelles illustrations.

une initiative louable qui incitera peut être d'autres joueurs ayant boudé le jeu initialement de s'y intéresser car étant plus en phase avec leur propre conception de l'amour. Si l'on voulait chipoter, il est dommage de ne pas proposer en supplément d'incarner un quatrième type de couple : les amants originaux dans leurs versions opposées.