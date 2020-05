Haven - Découvrez le premier single du jeu : 4:42 Still Free

Nouveau jeu du studio The Game Bakers à venir en 2020 sur Nintendo Switch, Haven s'est fait relativement discret depuis son annonce en février dernier. En attendant d'en apprendre davantage sur le jeu en lui-même, le studio nous offre ce jour le premier single complet composé par DANGER : 4:42 Still Free.

Nous vous laissons retrouver ci-dessous le single en question, ainsi qu'un communiqué officiel :

La bande originale de Haven est composée par DANGER, écoutez le premier single "4:42 Still Free"

The Game Bakers et G4F Records dévoilent plus d'informations sur la bande originale de Haven, attendu cette année.

La bande originale de Haven est entièrement composée par le musicien électro français DANGER. À mi-chemin entre le monde de la musique et celui du graphisme et des jeux vidéo, DANGER revient sur le devant de la scène avec la bande-son de Haven, après ses albums "太鼓" et “Origins”.

Vous pouvez d'ores et déjà écouter le premier single de l'album, "4:42 Still Free” sur Youtube, Bandcamp et Steam.

"Après notre collaboration pour Furi, nous sommes très heureux de travailler de nouveau avec DANGER pour la musique de Haven" déclare Emeric Thoa, le directeur créatif du jeu. "Il a relevé le défi de créer une bande-son qui restera dans la mémoire des joueurs et leur remémorera leurs moments passés aux côtés de Yu et Kay, nos deux amoureux exilés sur une planète déserte".

DANGER ajoute : "Si jusqu'à présent je me suis plutôt intéressé à la zone cauchemar dans ma musique, l’OST de Haven a été une possibilité pour moi d’aller explorer d’autres registres plus lumineux de l’enfance". L'artiste se confie sur son processus créatif et sur ses inspirations dans une interview exclusive disponible ici.