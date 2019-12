Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix se laisse approcher en vidéo

Toujours attendu pour le 13 février 2020 au Japon et sans dates précises chez nous, Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix continue sa communication au pays du soleil levant. Point de nouveautés à proprement parler, mais Famitsu vient de diffuser un streaming de plus de 2 heures qui nous permet d'apercevoir plusieurs extraits de gameplay, l'interface du jeu, et également la création des T shirts personnalisables que pourront revêtir nos chanteurs virtuels.

En visionnant la vidéo ci-dessous, les fans de la licence qui jouent déjà sur PS4 (dont votre serviteur) commencent déjà à espérer qu'il soit possible de changer la couleur des notes, afin d'éviter les mécanismes acquis en jouant avec des manettes disposant de placements de touche différents (au hasard, la touche X).