Harvest Moon: The Winds of Anthos sera disponible en septembre sur Nintendo Switch

Est-ce que 2023 sera l'année du renouveau pour la licence Harvest Moon ? Après plusieurs épisodes à la qualité relative, Natsume sera finalement de retour dans le courant du mois de septembre avec un nouveau opus dénommé Harvest Moon: The Winds of Anthos. Proposant un nouveau moteur de jeu, le titre aura le droit à une édition standard ainsi qu'à une édition limitée actuellement disponible sur le NIS Online Store.

Explorez le monde étonnant d'Anthos !

La terre d'Anthos était une terre paisible et harmonieuse, sous la surveillance de la Déesse des Moissons et des Lutins des moissons, qui protégeaient les habitants d'Anthos des catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les tremblements de terre, etc.

Cependant, un jour, il y a environ 10 ans, Anthos a connu une grave éruption volcanique qui a menacé la vie sur Anthos même, et la Déesse des Moissons et les Lutins des Moissons ont dû utiliser tout le pouvoir qui leur restait pour protéger les habitants et les animaux d'Anthos. Les différents villages du pays se sont retrouvés bloqués les uns par rapport aux autres. Certains malheureux se sont même retrouvés piégés à l'extérieur de leur village, sans pouvoir y retourner...

Convaincue que les villages et les gens séparés seraient un jour reconnectés, la Déesse des Moissons envoya une bouteille contenant une lettre et une clé magique, puis tomba dans un profond sommeil...

Aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous avez trouvé le SOS que la Déesse des Moissons a envoyé au monde sous la forme d'un message dans une bouteille ! Avec l'aide de votre ami Doc Jr., inventeur farfelu, et de bien d'autres, il vous appartiendra de faire revivre la Déesse des Moissons et les Lutins des Moissons, ainsi que de reconnecter tous les villages d'Anthos les uns avec les autres !

Cultivez tout autour d'Anthos grâce à la nouvelle ferme Expando améliorée de Doc ! Déplacez-vous facilement d'un endroit à l'autre et cultivez partout, des montagnes enneigées aux plages magnifiques !

Élevez différentes sortes de vaches, de poulets et de moutons dans votre étable ! Trouvez encore plus d'animaux exotiques à élever dans la nature d'Anthos !

Participez à 10 concours et festivals !

Courtisez 5 célibataires et 5 bachelières différentes ! Épousez la personne de votre choix !

Gardez des animaux de compagnie uniques comme les loups et des animaux exotiques comme les tigres du Bengale !

Explorez le vaste monde d'Anthos à pied ou en monture ! Des montures uniques et inhabituelles sont également disponibles !

Cherchez du minerai et d'autres matériaux dans différentes mines ! Attention aux chutes de pierres !

Voyagez rapidement à travers le monde en utilisant les statues de téléportation de la Déesse des Moissons !

Récupérez les graines des Lutins des Moissons cachées dans tout Anthos ! Certaines graines rares ne sortent qu'à certains moments, alors gardez l'œil ouvert !

Prenez des photos, des selfies et bien plus encore !

Harvest Moon : The Winds of Anthos Limited Edition pour Nintendo Switch Contient :