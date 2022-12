Harvest Moon: The Winds of Anthos - Natsume Inc. annonce un nouvel épisode pour les 25 ans de la saga

Après une longue pause intitulée Story of Seasons, la saga Harvest Moon s'apprête à faire son comeback cet été avec un tout nouvel épisode. Harvest Moon: The Winds of Anthos vient en effet d'être annoncé par Natsume Inc. sur leur compte twitter avec un logo. Cette annonce s'est faite dans le cadre des 25 ans de la licence que Natsume Inc. sont en train de fêter.

Quelques détails du jeu ont été communiqués par Hiro Maekawa au média Bleedingcool, ils contiennent un avant-goût de ce futur titre dont nous devrions bientôt avoir des nouvelles. Nous devrions évidemment voir débarquer une première bande-annonce d'ici quelque temps afin de voir l'univers d'Anthos prendre vie sous nos yeux.

La terre que les joueurs exploreront est connue sous le nom d'Anthos et abrite les Sprites de la récolte, des esprits qui protègent les gens et la nature, ainsi que la déesse de la nature connue sous le nom de Déesse de la récolte. Cependant, il y a environ 20 ans, une éruption sans précédent dans La région volcanique d'Anthos a forcé la Déesse de la Moisson et ses Sprites de la Moisson à utiliser tous leurs pouvoirs pour protéger les gens. Les gens ont été sauvés, mais l'éruption a laissé les villages coupés les uns des autres... Croyant que les villages et les gens séparés seraient un jour reconnectée, la Déesse de la Moisson envoya une bouteille dans l'océan avec une lettre et une clé magique, puis tomba dans un profond sommeil… Pour célébrer le 25e anniversaire de Harvest Moon, nous sommes honorés et ravis d'annoncer Harvest Moon: The Winds of Anthos. La prochaine Harvest Moon emmènera les joueurs vers de nouvelles terres et inclura fonctionnalités qui sont complètement nouvelles pour la série. Nous sommes impatients d'en révéler plus au cours de la nouvelle année, car nous avons encore tant de grandes surprises prévues pour cet anniversaire remarquable.