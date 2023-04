Harvest Moon: The Winds of Anthos sortira cet été sur Nintendo Switch et nous offre une nouvelle salve d'images

Le jeu Harvest Moon: The Winds of Anthos semble signer un tournant pour Natsume après plusieurs épisodes à la qualité relative depuis leur rupture avec Marvelous. A l'occasion d'une nouvelle interview, le PDG de Natsume Hiro Maekawa a apporté de nouvelles images du jeu, ainsi que quelques détails supplémentaires sur son développement. Harvest Moon: The Winds of Anthos sortira officiellement dans le courant de l'été sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Les joueurs pourront trouver et s'occuper d'une grande variété d'animaux, y compris les animaux de ferme traditionnels comme les vaches, les poules, les moutons et les chevaux, mais ils pourront aussi se lier d'amitié avec des animaux de compagnie comme les perruches, les hiboux et les lapins, ainsi qu'avec des loups et des tigres du Bengale ! Les joueurs peuvent également monter leur cheval (ou d'autres montures) pour se déplacer dans Anthos ! Il est essentiel de faire pousser des cultures variées comme le maïs, les courges géantes et les ananas, ainsi que de magnifiques fleurs comme l'hibiscus et les tulipes, afin de gérer une ferme prospère ! Les joueurs devront collecter des graines dans le monde entier avec l'aide des Wisps de la récolte pour faire pousser des cultures normales et rares. Rencontrez une variété de personnages intéressants, comme Westley, qui aide à diriger le village de Providence aux côtés de sa jeune sœur aventureuse, Vivi ! La plupart des personnes qui se sont retrouvées hors de leur village pendant l'éruption ont fini par se réfugier à Providence Village, qui est donc devenu un centre multiculturel. La terre que les joueurs vont explorer est connue sous le nom d'Anthos, et abrite les Sprites des moissons, des esprits qui protègent les gens et la nature, ainsi que la déesse de la nature connue sous le nom de Déesse des moissons. Cependant, il y a environ 10 ans, une éruption sans précédent dans la région volcanique d'Anthos a forcé la Déesse des moissons et ses Esprits de la moisson à utiliser tous leurs pouvoirs pour protéger la population. Le peuple a été sauvé, mais l'éruption a laissé les villages coupés les uns des autres... Convaincue que les villages et les peuples séparés seraient un jour reconnectés, la Déesse des moissons envoya dans l'océan une bouteille contenant une lettre et une clé magique, puis tomba dans un profond sommeil...

Source : Gematsu