Harvest Moon: The Winds of Anthos dévoile son premier trailer officiel

Si nous nous étions contenté jusqu'ici d'images officielles, Harvest Moon: The Winds of Anthos passe à l'étape supérieure et nous propose de découvrir dès à présent le premier trailer du jeu. Abandonnant le chara-design des précédents opus pour proposer une toute nouvelle proposition graphique, nous espérons que les évolutions se feront également ressentir côté gameplay. Pour rappel, le jeu est officiellement attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 26 septembre 2023 .

La terre d'Anthos était une terre paisible et harmonieuse, sous la surveillance de la Déesse des moissons et des Lutins des moissons, qui protégeaient les habitants d'Anthos des catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les tremblements de terre, etc.

Cependant, un jour, il y a de nombreuses années, Anthos a connu une grave éruption volcanique qui a menacé la vie sur Anthos elle-même, et la Déesse des moissons et les Lutins des moissons ont dû utiliser tout le pouvoir qui leur restait pour protéger les habitants et les animaux d'Anthos. Les différents villages de la région se sont retrouvés bloqués les uns par rapport aux autres. Certains malheureux se sont même retrouvés piégés à l'extérieur de leur village, sans pouvoir y retourner...

Convaincue que les villages et les gens séparés seraient un jour reconnectés, la Déesse des moissons envoya une bouteille contenant une lettre et une clé magique, puis tomba dans un profond sommeil...

Aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous avez trouvé le SOS que la déesse de la moisson a envoyé au monde sous la forme d'un message dans une bouteille ! Avec l'aide de votre ami inventeur farfelu Doc Jr. et de bien d'autres, il vous appartiendra de faire revivre la Déesse de la Moisson et les Sprites de la Moisson, ainsi que de reconnecter tous les villages d'Anthos entre eux !