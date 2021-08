Hand-Drawn Game lance sa campagne Kickstarter pour ses guides dessinés à la main de Contra, Metroid et Zelda

Présenté l'année dernière par l'ami rifraff, Philip Summers est un artiste passionné par les guides de jeu, et qui nous a délivré notamment deux guides dédiés à Contra et The Legend of Zelda via sa société Hand-Drawn Game Guides. Si il est toujours possible d'acheter lesdits guides dont le contenu est intégralement dessiné à la main en version numérique, il était en revanche beaucoup plus difficile de réussir à se procurer un exemplaire physique, imprimé en quantité trop limitée.

Alors que son prochain guide dédié à Metroid sur NES est en passe de sortir, Philip Summers semble avoir trouvé une solution pour proposer une distribution de plus grande ampleur pour ses œuvres papier en passant par une page Kickstarter. Officiellement lancée vendredi 6 août à 18h00 heure française , la page Kickstarter de l'artiste permettra aux backers de profiter de ses trois derniers guides dans des versions rigides :

Guide The Legend of Zelda NES

Guide Metroid NES

Guide Contra / Ninja Gaiden NES

Chaque livre sera vendu de base 25$/unité, et des récompenses supplémentaires seront également accessibles :

150 exemplaires du guide Metroid choisis au hasard auront en supplément un croquis et une signature

50 exemplaires du guide Metroid choisis au hasard auront en supplément un croquis et une pièce originale du concept art utilisé pour réaliser le guide

Enfin, vient la question de la distribution et des quantités qui seront proposées, là aussi Philip Summers se veut rassurant

L'expédition sera possible partout dans le monde

L'expédition en dehors des Etats-unis sera forcément plus chère (prix non indiqué actuellement)

Pas de quantité limité pour chacun des guides durant toute la période de la campagne

Donc si vous ne voulez pas faire l'impasse sur les magnifiques guides de Hand-Drawn Game Guides, nous vous conseillons vivement de mettre la page Kickstarter du projet en favoris, de vous régler une alerte, et de faire un tour sur cette dernière vendredi 6 août à 18h00 pour voir ce qui nous sera proposé.

Pre-launch page for Hand-Drawn Game Guides. Live this Friday at 12PM EST! Get Metroid, Zelda, Contra/Ninja Gaiden or all 3 books together! Limited opening tiers will be available (see next tweet) https://t.co/YjuTFHPxLn — Philip Summers (@heyphilsummers) August 5, 2021

Source : Kickstarter