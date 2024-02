GYLT - Le jeu d'horreur de Tequila Works s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Disponible depuis juillet dernier sur Steam, GYLT vous plonge dans un monde effrayant et mélancolique avec une histoire étrange mêlant fantaisie et réalité dans un lieu surréaliste où les cauchemars deviennent réalité. Le développeur Tequila Works (RIME, Song of Nunu) a indiqué via un récent communiqué que le titre serait officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 14 Mars 2024 . En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous.

À propos de GYLT Façonnez vos peurs, craignez les formes... Situé dans un monde glauque et mélancolique, GYLT est une histoire sinistre mêlant fantaisie et réalité dans un lieu surréaliste où les cauchemars deviennent réels. Cachez-vous des terribles créatures ou choisissez de les affronter en vous frayant un chemin à travers les défis de ce monde maléfique. Les joueurs s'embarqueront dans un voyage où ils affronteront leurs pires peurs et seront confrontés à l'impact émotionnel de leurs actions. GYLT est un jeu d'horreur accessible pour les fans du genre et au-delà, avec une narration stimulante et divertissante, et des mécanismes d'action et de furtivité captivants.