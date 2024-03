GYLT est disponible sur Nintendo Switch

Studio derrière les titres RiME, Song of Nunu : A League of Legends Story, ou encore Deadlight, Tequila Works est de retour en mars sur Nintendo Switch avec la version Switch de GYLT. Disponible dès à présent sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Et pour ceux qui ne sont pas pressés, une version physique sera disponible dans le courant du mois de mai.

Situé dans un monde effrayant et mélancolique, GYLT est une histoire étrange mêlant fantaisie et réalité dans un lieu surréaliste où vos cauchemars deviennent réalité. Cachez-vous des créatures terribles ou affrontez-les en cherchant votre chemin à travers les défis de ce monde fantastique. Plongez dans le monde de Gylt, une aventure narrative se déroulant dans une petite ville minière imaginaire du Maine. Énigmes, missions furtives et action vous y attendent!

En tentant d'échapper à un groupe d'enfants qui la tyrannisent, Sally atterrit dans une version cauchemardesque de sa ville, représentation de ses plus grandes peurs.

Percez les mystères de votre environnement et découvrez la vérité sur la disparition d'Emily.

Affrontez les monstres qui figurent vos peurs ou évitez-les.

À l'aide d'appâts visuels ou sonores, élaborez des stratégies pour distraire les créatures qui vous poursuivent et ainsi leur échapper, ou au contraire, attirez-les pour les défier en face à face!

Musique de Cris Velasco.