GYLT - Le jeu d'horreur de Tequila Works aura le droit à une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis juillet dernier sur Steam, GYLT vous plonge dans un monde effrayant et mélancolique avec une histoire étrange mêlant fantaisie et réalité dans un lieu surréaliste où les cauchemars deviennent réalité. Le développeur Tequila Works (RIME, Song of Nunu) a indiqué via un récent communiqué que le titre serait officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 14 Mars 2024 . En parallèle, Tesura Games, Parallel Circles ainsi que Maximum Entertainment (Just For Games) viennent également d'annoncer qu'une version physique du jeu sera disponible à partir du 31 mai 2024 . Une édition collector sera également disponible sur la même console, comprenant de nombreux goodies tirés de l'univers du jeu.

Situé dans un monde effrayant et mélancolique, Gylt est une histoire étrange mêlant fantaisie et réalité dans un lieu surréaliste où vos cauchemars deviennent réalité. Cachez-vous des terribles créatures ou affrontez-les tout en vous frayant un chemin à travers les défis de ce monde malfaisant. Caractéristiques principales : Une couverture réversible et une planche de stickers exclusifs.

Un jeu d'aventure narratif avec énigmes, furtivité et action, se déroulant dans une vieille ville minière fictive de l'État du Maine.

Vivez l'histoire de Sally, une petite fille vivant à Bethelwood. Sa vie n'est pas facile et elle est encore pire depuis la disparition de sa petite cousine Emily.

Après avoir été poursuivie par un groupe de tyrans, Sally est entraînée dans une version déformée de sa ville où ses peurs et ses pires souvenirs semblent réels.

Apprenez à comprendre le monde qui vous entoure et découvrez le mystère derrière la disparition d'Emily.

Décidez soit d'affronter les créatures, soit de vous cacher d'elles, de la même manière que vous feriez face ou cacheriez vos peurs.

Vous pouvez éviter d'être détecté par les créatures, vous pouvez élaborer des stratégies pour les distraire, via des leurres sonores ou visuels ou en les attirant.

Bande originale de Cris Velasco.