GUNDAM BREAKER 4 - Les Gunpla sont de retour sur Nintendo Switch

Les amateurs de méchas vont être aux anges cette année avec l'arrivée de GUNDAM BREAKER 4 sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront créer leur Gunpla ultime en piochant dans plus de 250 kits de base pour ensuite les envoyer accomplir différentes missions. Attendu dans le courant de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Créez le Gunpla ultime et déployez-le dans toutes sortes de missions de combat. Venez à bout de vos ennemis pour récupérer leurs pièces, et équipez-les pour obtenir de nouvelles compétences. Assemblez et combinez ensuite ces pièces avec plus de 250 kits de base pour créer votre propre Gunpla avec un choix de Mobile Suits et de pièces jusque-là jamais égalé dans la série Gundam Breaker. Vous pouvez aussi exposer vos créations et leur faire prendre la pose dans le mode Diorama. GUNDAM BREAKER 4 fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.