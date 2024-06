GUNDAM BREAKER 4 dévoile de nouvelles informations

Si vous êtes un fan de méchas, vous attendez surement la sortie cet été de GUNDAM BREAKER 4. Bandai Namco a pensé a vous en dévoilant de nouvelles informations sur son titre que nous vous laissons découvrir dans le communiqué ci-dessous, accompagné de quelques nouveaux visuels. Pour rappel, GUNDAM BREAKER 4 sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents le 29 août 2024.

Dans GUNDAM BREAKER 4, les joueurs sont aux commandes de la nouvelle évolution du Simulateur de bataille Gunpla, dans lequel ils peuvent discuter et socialiser en ligne pour aider le programme à connaître un succès sans précédent. L’histoire commence alors que les joueurs participent à la phase de bêta-test de cette nouvelle version du simulateur, appelée GUNPLA Battle Blaze: Beyond Borders (ou GB4). Ils rencontrent Tao, un utilisateur érudit et passionné par SD Gundam mais manquant d’expérience, et Lin, une novice à l’esprit compétitif. Le trio forme rapidement un clan, croise la route d’alliés et de rivaux au cours de nouvelles batailles, et progresse jusqu’à participer au Battle Tournament, l’événement majeur du jeu.

En plus de Tao et Lin, Reco, le personnage IA qui informe le joueur et présente les événements, Mister Gunpla, le commentateur et maître de cérémonie des événements GB4 ou encore Misa, vétéran de l’équipe Ayato Shopping District Gunpla dans GUNDAM BREAKER 3, auront également un rôle à jouer. GUNDAM BREAKER 4 permettra aux joueurs de personnaliser leur Gunpla grâce à plus de 250 kits de base, des pièces qu’ils pourront acquérir en terrassant des ennemis et en remportant des batailles impliquant des Gunpla de différentes tailles.

Les joueurs vont pouvoir frapper, trancher et tirer sur des hordes de méchas ennemis pour accomplir leurs missions et récupérer des pièces qui les aideront à améliorer leur propre appareil. GUNDAM BREAKER 4 ajoute à la série une nouvelle fonctionnalité permettant de combiner deux armes différentes pour créer le Gunpla parfait. Entre deux combats, les joueurs pourront personnaliser leur machine à l’aide de nombreuses options : pièces, peinture, décalcomanies, traces d’usure, les fans de Gundam seront aux anges !

Autre nouveauté majeure de GUNDAM BREAKER 4, le mode Diorama permettra aux joueurs de créer des scénarios élaborés dans des décors variés en utilisant des éléments environnementaux et des effets spéciaux, puis d’y placer leurs créations Gunpla entièrement articulées et de leur faire prendre des poses spectaculaires.