GUNDAM BREAKER 4 est disponible sur Nintendo Switch

Les amoureux de mécha seront aux anges en apprenant que GUNDAM BREAKER 4 est enfin disponible sur Nintendo Switch. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Le joueur peut choisir parmi plus de 250 pièces de Mobile Suits issues de la série Gundam pour créer son propre mécha, et tester ses créations sur un champ de bataille virtuel avec un maximum de 3 autres joueurs en multijoueur coopératif. Le joueur peut mener des missions, terrasser des hordes d’ennemis, enchaîner des tirs et des attaques de mêlée pour effectuer des combos dévastateurs et récupérer des pièces pour améliorer ses machines. Grande première dans l’histoire de la série, GUNDAM BREAKER 4 permet de manier deux armes, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux combos redoutables dans la quête du Gunpla idéal. Le mode Histoire, entièrement doublé, révélera les sinistres complots ourdis au sein du simulateur de combat GBBBB.

Entre les combats, il sera possible de personnaliser ses créations à l’aide de nombreuses options : pièces, peinture, décalcomanies, traces d’usure. Le Gunpla peut être utilisé dans diverses missions en ligne ou hors ligne, il peut affronter des boss ou des hordes d’ennemis pour gagner de nouvelles pièces et de nouvelles compétences, accomplir une quête pour obtenir un véritable butin ou encore défier des PNJ pour gagner des devises dans le jeu. Autre nouveauté majeure de GUNDAM BREAKER 4, le mode Diorama permet de créer des scénarios élaborés dans des décors variés en utilisant des éléments environnementaux et des effets spéciaux, d’y placer les créations Gunpla entièrement articulées dans une pose spectaculaire, puis de partager la scène avec les joueurs du monde entier.