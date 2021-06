Grow : Song of the Evertree - Incarnez l'alchimiste qui devra sauver l'Evertree sur Nintendo Switch

Développé par le studio australien Prideful Sloth, Grow : Song of the Evertree vous propose d'embarquer dans une avanture visant à restaurer l'Evertree, un arbre dont chaque racine abritaient jadis un monde différent. Ce dernier étant presque fané, il vous incombera à vous, un jeune alchimiste résidant dans le royaume d'Alaria de trouver un moyen pour que l'arbre retrouve sa splendeur d'antan. Proposant un gameplay mêlant gestion / exploration et bac à sable, Grow : Song of the Evertree est attendu dans le courant de l'année 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

En tant qu'alchimistes d'Everheart, les joueurs apprendront à nourrir, soigner et faire pousser des mondes nouveaux et uniques au sein des branches de l'Evertree. Lorsque les anciens habitants reviendront et que la vie commencera à s'épanouir à nouveau, les joueurs pourront les rencontrer, comprendre leurs histoires et construire une ville de rêve pour accueillir une communauté florissante. Découvrez un monde riche et unique… à votre rythme Partez à l’aventure au travers d’environnements insolites abritant une faune et une flore exceptionnelles, tout en parcourant ce monde merveilleux à votre rythme. Comment souhaitez-vous occuper votre temps ? Explorer des grottes et résoudre des énigmes, collecter des minéraux et des fleurs, pêcher, attraper des insectes ou encore discuter avec les habitants... c'est à vous de décider ! Cultivez vos propres mondes ! Apprenez à fabriquer des Graines de Monde via l'alchimie pour générer des royaumes nouveaux et uniques. Entretenez ces derniers, appréhender leurs changements et observez comment de nouvelles propriétés émergent sous vos yeux ! Faites émerger prairies, déserts, environnements gelés et bien plus encore… L'alchimie n'étant pas une science exacte, certaines graines peuvent même contenir des surprises inattendues. Rencontrez de nouvelles personnes et fondez une communauté ! Apprenez à connaître des personnages hauts en couleurs, écoutez leurs histoires et apportez-leur votre aide lorsqu’ils en ont besoin. Rendez-les plus heureux en leur trouvant un logement, en les aidant à décrocher le travail de leurs rêves ou en leur offrant des accessoires et des décorations. Bâtissez la ville de vos rêves Grow dispose d’un catalogue considérable composé de bâtiments et de structures plus adorables les uns que les autres que vous pouvez placer et customiser à votre guise afin de construire la ville dont vous avez toujours rêvé ! Une belle bande-son Profitez de la musique du compositeur de jeux et d'anime Kevin Penkin dont les bandes sonores prenantes et immersives ont été nominées pour un prix BAFTA pour "Florence" et ont remporté les prix Crunchyroll pour "Made in Abyss" et "Tower of God". Mystère ! Ruines, grottes, zones secrètes... explorez et réveillez les connaissances perdues depuis des millénaires de l'Evertree en pénétrant son âme.