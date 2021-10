Grow : Song of the Evertree -Découvrez l'interview complète du compositeur Kevin Penkin

Nouveau titre signé Prideful Sloth et édité par 505 Games, Grow : Song of the Evertree compte désormais les jours le séparant de sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. A l'occasion du Tokyo Game Show, une interview du compositeur Kevin Penkin avait été réalisée et diffusée partiellement par 505 Games sur les réseaux. Aujourd'hui nous pouvons enfin profiter de cette interview au complet, accompagnée de nouvelles séquences de gameplay. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Les joueurs sont plongés dans le royaume jadis faste et resplendissant d'Alaria, dorénavant abandonné et envahi par le mystérieux Whitering. Au fil du temps, Alaria s'est éteint et le magnifique Evertree - dont les innombrables branches abritaient une multitude de contrées - n'est plus qu'un jeune arbre dont la splendeur a depuis longtemps disparu des mémoires. Il ne reste qu'un seul espoir : le dernier alchimiste d'Everheart, issu d'une ancienne lignée ayant reçu la tâche et le privilège de prendre soin de l'Evertree.

Avec son gameplay orienté gestion et exploration, Grow : Song of the Evertree est un sandbox créatif qui s’inscrit dans la mouvance des jeux de détente conviviaux et relaxants. Le trailer “Qu’est-ce que Grow ?” a été dévoilé dans le cadre de l’IGN Daily Show de la Gamescom. Décortiquez les subtilités de l'alchimie et créez des mondes uniques. Partez à l’aventure au travers d’environnements insolites abritant une faune et une flore exceptionnelles - des prairies aux forêts, en passant par les déserts et les toundras gelées -, et parcourez ce monde merveilleux.

Explorez des grottes, résolvez des énigmes, allez à la pêche et attrapez des insectes. Apprenez à connaître des personnages hauts en couleurs, écoutez leurs histoires et apportez-leur votre aide lorsqu’ils en ont besoin. Grow dispose d’un catalogue considérable de bâtiments et de structures plus adorables les uns que les autres, que vous pouvez positionner et customiser à votre guise afin de construire la ville dont vous avez toujours rêvé ! Installez-vous confortablement, succombez à l'esthétique charmante du titre et laissez-vous porter par la musique apaisante et immersive composée par Kevin Penkin, nominé aux BAFTA Awards et lauréat du Crunchyroll Award (Florence, Tower of God, Star Wars : Visions).