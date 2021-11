Grow: Song of The Evertree sortira en édition physique début 2022 sur Nintendo Switch

Alors que notre camarade ArwennaVampyr est en plein dans le test du jeu Grow : Song of the Evertree, sorti ce 16 novembre 2021 sur Nintendo Switch, de nouvelles informations viennent de nous parvenir sur sa sortie en version physique. 505 Games, le développeur australien Prideful Sloth et Just For Games ont effectivement conclut un partenariat pour la création d'une version boîte pour ce jeu mêlant gestion et exploration.

Si nous n'avons pas encore de visuels de cette version, nous savons d'ores et déjà que le jeu sera disponible dans les boutiques physiques à partir du 25 février 2022 pour la Nintendo Switch.

À propos de Grow: Song of The Evertree : Au fil du temps, les mondes d'Alaria disparurent. L'Evertree, dont les innombrables branches abritaient autrefois de nombreux mondes, n'est désormais plus qu'un petit arbuste, dont la splendeur a depuis longtemps été effacée des mémoires. Nul ne sait comment le faire pousser. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous entendez le chant du soleil traverser le ciel. Vous entendez les murmures de la pluie qui s'abat sur la terre. Vous êtes le dernier des alchimistes d'Everheart, et c'est à vous qu'incombe un devoir sacré, transmis de génération en génération : faire pousser et protéger l'Evertree ! Caractéristiques principales : Explorez un monde unique et plein de vie... à votre rythme Partez à la découverte de lieux uniques regorgeant d'une faune et d'une flore fantastiques grâce à un mécanisme de jeu intuitif. Comment souhaitez-vous passer votre temps ? Ramasser des pierres et des fleurs, pêcher, attraper des insectes, explorer des grottes ou résoudre des énigmes... c'est à vous de choisir ! Cultivez vos propres mondes ! Apprenez à créer des graines de monde grâce à l'alchimie pour créer des mondes totalement nouveaux aux caractéristiques uniques. Entretenez ces mondes, donnez-leur vie, observez leurs évolutions, et soyez témoin de l'émergence de nouvelles propriétés ! Vous pouvez créer des environnements uniques tels que des prairies, des déserts, des mondes gelés, ainsi que... eh bien... L'alchimie n'étant pas une science exacte, certaines graines pourraient bien vous réserver des surprises. Faites des rencontres et créez une communauté ! Faites la connaissance de personnages uniques et passionnants, écoutez leurs histoires et aidez-les quand ils en ont besoin. Vous pouvez les rendre plus heureux en leur trouvant un logement, en les aidant à trouver l'emploi de leurs rêves ou en leur offrant des accessoires et des décorations. Construisez la ville de vos rêves Grow vous propose un catalogue impressionnant de structures et de bâtiments plus mignons les uns que les autres pour créer la ville que vous souhaitez. Agencez-les comme bon vous semble et personnalisez-les pour vous sentir comme chez vous ! Une bande-son magnifique Une bande-son magnifique du compositeur de jeux vidéo et d'anime, Kevin Penkin. Mystère ! Ruines, grottes, zones secrètes... explorez et dévoilez au grand jour des connaissances longtemps perdues de l'Evertree en pénétrant en plein cœur de l'arbre.

Source : Nintendo