Grim Guardians: Demon Purge devient Gal Guardians: Demon Purge

Nouveau titre de INTI CREATES et spin off de la série Gal*Gun, Grim Guardians: Demon Purge est officiellement sorti depuis le 23 février sur Nintendo Switch et supports concurrents. Faits assez rare pour être souligné, le jeu vient de subir un changement de nom après sa sortie, devenant officiellement Gal Guardians: Demon Purge. La raison évoquée dans le communiqué de INTI CREATES est une plainte contre les possesseurs de la marque GRIMGUARD, un studio qui développe des jeux mobiles, et qui estime être lésé par le choix de nom du studio japonais.

Si finalement ce changement pour le nom Gal Guardians: Demon Purge est une "bonne chose" pour les fans de la licence qui auraient pu passer à côté de ce spin-off, changer de nom après publication risque d'entraîner l'impossibilité de trouver le jeu sur différentes plateformes le temps que le changement soit effectif. Si vousn'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test du jeu est disponible juste-ici.