Gal Guardians: Demon Purge aura le droit à sa version physique cet été

Sorti le 23 février dernier et ayant fait son petit effet chez les petits joueurs (dont notre camarade Kosmo56), Gal Guardians: Demon Purge s'apprête à revenir en juin sous un nouveau format. PQube vient en effet de confirmer que son "Gal*Gunvania" sera disponible en version physique que Nintendo Switch et consoles PlayStation à partir du 15 juin 2023 . Le titre sera ainsi disponible en version standard et en version Collector qui contiendra les éléments suivants :

Un coffret spécial édition collector

Une copie physique de "Gal Guardians : Demon Purge'

Papier origami inspiré de la capacité spéciale de Maya

Un porte-clés à l'effigie des sœurs Kamizono

Un jeu de 5 cartes artistiques A6

Un Artbook de 40 pages contenant de superbes illustrations de personnages et de scènes de jeu

Un socle en acrylique holographique représentant Shinobu et Maya dans leur tenue de chasseuses de démons.

Un jeu de 5 autocollants 'Gal Guardians : Demon Purge'.