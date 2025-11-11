Goodnight Universe peut désormais être joué à la caméra sur Nintendo Switch 2
Vivre une aventure rocambolesque dans la peau d'un nourrisson possédant des pouvoir de télékinésie, un drôle de programme qui vous est proposé dans Goodnight Universe. Déjà disponible sur Nintendo Switch 2 depuis novembre dernier, Maximum Entertainment, Skybound Games et Nice Dream viennent d'annoncer la sortie d'une mise à jour qui rajoute un mode "Camera Controller". En plus de la compatibilité avec la caméra de la Switch 2, la dernière mise à jour du jeu inclut également plusieurs ajustements améliorant la qualité visuelle globale.
Afin d’optimiser l’expérience avec la caméra de la Switch 2, placez la caméra dans un espace bien éclairé, à une distance de 45 à 60 cm devant vous, en veillant à ce que votre visage soit entièrement visible. Sélectionnez « Webcam Display » lors de la calibration pour vérifier à la fois l’éclairage et le cadrage. Une fois la configuration correcte, le cercle de test devient blanc lorsque vous clignez des yeux, et les sourires/froncements de sourcils sont reconnus sur les écrans de test.
Développé par les créateurs de Before Your Eyes, récompensé aux BAFTA Awards, Goodnight Universe, lauréat du Tribeca Film Festival, raconte l'histoire d'Isaac, un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques. Ce que vous désirez le plus, c'est être aimé et accepté par votre famille, mais une société technologique secrète veut vous garder pour elle. Sur les plateformes compatibles avec les caméras, le jeu propose un mode immersif « caméra comme manette » qui permet aux joueurs d'interagir à l'aide de leurs yeux et de leurs expressions, développant ainsi l'utilisation innovante de la technologie basée sur les caméras qui fait la renommée de l'équipe de développement.