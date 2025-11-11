Goodnight Universe peut désormais être joué à la caméra sur Nintendo Switch 2

Vivre une aventure rocambolesque dans la peau d'un nourrisson possédant des pouvoir de télékinésie, un drôle de programme qui vous est proposé dans Goodnight Universe. Déjà disponible sur Nintendo Switch 2 depuis novembre dernier, Maximum Entertainment, Skybound Games et Nice Dream viennent d'annoncer la sortie d'une mise à jour qui rajoute un mode "Camera Controller". En plus de la compatibilité avec la caméra de la Switch 2, la dernière mise à jour du jeu inclut également plusieurs ajustements améliorant la qualité visuelle globale.

Afin d’optimiser l’expérience avec la caméra de la Switch 2, placez la caméra dans un espace bien éclairé, à une distance de 45 à 60 cm devant vous, en veillant à ce que votre visage soit entièrement visible. Sélectionnez « Webcam Display » lors de la calibration pour vérifier à la fois l’éclairage et le cadrage. Une fois la configuration correcte, le cercle de test devient blanc lorsque vous clignez des yeux, et les sourires/froncements de sourcils sont reconnus sur les écrans de test.