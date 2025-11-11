Goodnight Universe - La version physique est disponible sur Nintendo Switch 2

Déjà disponible depuis le 11 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, la version physique de Goodnight Universe vient d'arriver en version physique chez les différents revendeurs français. Cette version physique est le fruit d'un partenariat entre Skybound Games, le développeur Nice Dream et Maximum Entertainment France. À noter que cette version physique inclut le jeu au format Game Key, ainsi que des codes numériques pour la bande originale du jeu et un artbook présentant les illustrations originales de l'équipe de développement Nice Dream.

À propos de Goodnight Universe :

Développé par les créateurs de Before Your Eyes, récompensé aux BAFTA Awards, Goodnight Universe, lauréat du Tribeca Film Festival, raconte l'histoire d'Isaac, un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques. Ce que vous désirez le plus, c'est être aimé et accepté par votre famille, mais une société technologique secrète veut vous garder pour elle. Sur les plateformes compatibles avec les caméras, le jeu propose un mode immersif « caméra comme manette » qui permet aux joueurs d'interagir à l'aide de leurs yeux et de leurs expressions, développant ainsi l'utilisation innovante de la technologie basée sur les caméras qui fait la renommée de l'équipe de développement.

Le casting principal comprend Lewis Pullman (Thunderbolts*, Top Gun Maverick) dans le rôle du personnage principal Isaac, ainsi que Kerri Kenney-Silver (Reno 911, The Four Seasons), Al Madrigal (The Daily Show, Lopez vs. Lopez) et Tessa Espinola (S.W.A.T, The Big Show Show) dans les rôles de la famille d'Isaac. Beau Bridges (Matlock, Homeland), Timothy Simons (VEEP, Nobody Wants This) et Sarah Burns (Barry, Unfrosted) prêtent leur voix à des personnages secondaires.

La version Nintendo Switch 2 bénéficiera bientôt d'une prise en charge de la caméra dans une prochaine mise à jour.