Good Smile dévoile deux nouvelles figurines de Mio et Eunie de Xenoblade Chronicles 3

Si vous aimez les figurines d'animés et de jeux vidéo, vous avez déjà du voir dans vos fils d'actualités les créations de la société Good Smile. A l'occasion du WonHobby38, la société japonaise a dévoilé deux de ses dernières créations, sur le thème de Xenoblade Chronicles 3. Nous pouvons ainsi découvrir une nouvelle figurine de Mio grand format à l'échelle 1/7 (comme celles de Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2). Nous avons également un premier aperçu d'une figurine de Eunie, non peinte pour le moment. À noter que les deux figurines sont encore des prototypes pour le moment, et que nous n'avons ni date de sortie ni prix pour le moment.