GoldenEye 25 : game over pour le remake de GoldenEye 64

Si avec la Nintendo 64, Nintendo n'a clairement pas su anticiper et accompagner les changements de la société du milieu des années 90 comme SONY avec la Playstation, la console 64 bit reste tout de même un monument ne serait-ce que par la qualité des jeux Nintendo qui y sont sortis mais aussi de ceux signés par le mythique studio Rare. Parmi les perles (rares, bien sûr) du studio : l'inoubliable GoldenEye 64, un Fps classe et intelligent alliant suspens, action et énigmes qui n'a depuis eu quasiment aucun équivalent.

Si en 2010, le jeu a eu droit à un remake honorable sur Wii, l'aura du titre original semble encore aujourd’hui insurpassable... C'est pour cela que deux passionnés, Ben Colclough et Yannick Zenhausern, s'étaient lancés dans un remake impossible pour les 25 ans du jeu . Nommé GoldenEye 25, le titre semblait prometteur... Cependant, il ne verra finalement pas le jour, MGM et les ayants droits de la licence James Bond ayant décidé de s'y opposer. En même temps, ce n'est pas vraiment une surprise... Mais qu'à cela ne tienne, loin d'être démoralisé, le duo a annoncé que leur remake n'en était plus vraiment un mais plutôt un titre inspiré par "tous les aspects que nous aimons dans nos jeux de tir préférés des années 90". Désormais, nommé Spies Don't Die, le projet peut désormais être suivi via ce nouveau compte Twitter.