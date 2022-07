Golden Sun : une mise à jour du site officiel du studio Camelot laisse espérer un retour de la licence

Le site officiel japonais du studio Camelot s'est mis à jour et pour l'annoncer, le site a eu la bonne idée de mettre en avant de beaux artworks de Golden Sun, la série de RPG culte de la GBA. Il n'en fallait pas plus pour que l'imagination des gamers parte en vrille. La licence va-t-elle revenir sur le devant de la scène ? De nouveaux jeux ? Des remakes ? la bibliothèque GBA sur Nintendo Switch ? Ou est-ce simplement pour le plaisir de rappeler Golden Sun a nos bons souvenirs ?

Tout est possible. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Camelot updated their website, and it now features Isaac! Glad to see them represent the boy, he even hops around! How cool! I wonder what he’s saying… https://t.co/i0XfTQdkcA pic.twitter.com/ADF7huM3PM

Camelot Software Planning has updated their website today featuring high quality Golden Sun renders. Some fans have been feeling a surge of hope that Golden Sun might come back after all.



I don't know why that's surprising, though.



I've been trying to tell you this whole time. pic.twitter.com/0mTjFG2zXU