Golden Sun fête son 22ème anniversaire

Bien que les joueurs européens l'aient découvert sur Game Boy Advance qu'en février 2002, c'est bien le 1er août 2001 qu'est sorti sur le territoire japonais le RPG Golden Sun signé Camelot et Nintendo. Soufflant sa 22ème bougie aujourd'hui, c'est avec nostalgie que les joueurs se remémorent les souvenirs de cet RPG peut-être pas parfait, mais qui était doté de ce "je ne sais quoi" qui donnait envie de plonger dans l'intrigue en compagnie de Vlad, Garet, Ivan et Sofia et leur périple en plein cœur de Weyard. Le premier opus avait surtout frustré beaucoup de joueurs (dont votre serviteur) avec le cliffhanger servi à la fin du jeu, nous demandant d'attendre patiemment le second opus.

Après un troisième épisode dénommé Obscure Aurore sorti en 2010 chez nous et reçu de manière assez partagée par les fans, nous attendons en vain que Nintendo daigne ressortir la licence de ses tiroirs pour nous offrir un quatrième opus (ou au moins les 2 premiers épisodes en français sur la Console Virtuelle de la Nintendo Switch. En attendant, petite vidéo souvenir.