Gods Will Fall montre son gameplay sur Nintendo Switch en vidéo le jour de sa sortie

Gods Will Fall, le Beat'Em All édité par Deep Silver et développé par Clever Beans sort aujourd'hui sur la console hybride de Nintendo, au prix de 24,99 euros. Pour vous donner un aperçu du jeu, retrouvez une vidéo de gameplay du jeu sur Nintendo Switch (en anglais) dans laquelle vous pourrez découvrir le début du jeu. L'occasion d'en apprendre plus sur le gameplay ou l'univers du titre. Voici la vidéo ainsi qu'un petit texte de présentation du jeu issu de sa fiche eShop.

Vous êtes le dernier espoir de l'humanité Les divinités règnent sans pitié sur l'humanité depuis des millénaires. Assoiffées de cruauté, elles exigent d'être vénérées aveuglément par chaque homme, femme ou enfant. Une mort lente et atroce attend ceux qui refusent de se soumettre à la volonté divine. Bravez les épreuves de guerriers décidés à libérer l'humanité de l'emprise des dieux. Des hommes et des femmes aguerris au combat qui ont subi le joug divin pendant trop longtemps rejoindront votre clan de 8 survivants celtes. Ils affronteront les légions de créatures horrifiques qui peuplent le royaume infernal de chaque divinité. Un récit s'écrit à chaque décision prise. De vos victoires naîtront des légendes. De vos échecs, des sacrifices.

Source : Youtube