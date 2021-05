Gods Will Fall - Le DLC The Valley of the Dormant Gods est disponible

Si vous en avez terminé avec le jeu Gods Will Fall sur Nintendo Switch, pourquoi ne pas opter pour une extension de votre aventure ? Dénommé The Valley of the Dormant, le premier contenu additionnel du jeu vous propose de découvrir un nouveau dieu, une nouvelle classe d’armes, trois nouvelles capacités ainsi que des objets variés. Afin de voir ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer du DLC ci-dessous.

Dans la première partie du DLC « Valley of the Dormant Gods », visitez un royaume montagneux et enneigé afin d’y affronter Yaltogguth, le terrifiant dieu des Yeux. Si vous avez besoin d’aide, vous pourrez faire appel à la toute nouvelle classe de guerriers, les bagarreurs. Equipés de gantelets mortels et dotés d’un style de combat rapide, les bagarreurs peuvent attraper leurs ennemis sans les assommer au préalable. De nouvelles capacités ainsi que de nouveaux objets pour votre clan s’ajouteront également à votre arsenal. À propos de l’histoire de Valley of the Dormant Gods : Perchée sur son trône au sommet de la montagne, une nouvelle menace s’est abattu sur votre clan. Aventurez-vous jusqu’à cette dernière avec vos combattants intrépides et accueillez une nouvelle classe de guerriers. Armés de colère, de détermination et de gantelets mortels, les bagarreurs sont parfaitement adaptés pour affronter les hordes d’ennemis qui leur feront face. Déchaînez la violence de ces guerriers capables d’attraper leurs ennemis et de les jeter dans les abysses d’un seul coup ! Valley of the Dormant Gods propose : Un nouveau royaume Un nouveau royaume montagneux, avec un nouveau dieu à affronter : Yaltogguth, le dieu des yeux. Une nouvelle classe de guerriers et d’armes Les bagarreurs, équipés de gantelets. Trois nouvelles capacités Agile Warrior, Momentum of War et Parry Master. Trois nouveaux objets Blood Moss, Bone Quake et War Paint, ainsi que des objets inédits de personnalisation pour les vêtements de vos guerriers.

Source : Nintendo