Gods Will Fall sort son dernier DLC Valley of the Dormant God

Sorti initialement sur Nintendo Switch le 29 janvier 2021 , Gods Will Fall, le rogue-lite hack'n'Slash dans lequel vous incarnez le dernier espoir d'une humanité assujettie par les dieux, reçoit aujourd'hui le dernier DLC de son Season Pass Valley of the Dormant God. Après un premier DLC le 17 mai dernier et un second le 30 juin , l'aventure supplémentaire prend aujourd'hui fin pour le jeu de Clever Beans.

Coûtant 7,99 euros, le season pass vous donnera accès à ces trois contenus supplémentaires ainsi que leur lot de nouveautés. Pour l'occasion Deep Silver, les éditeurs du jeu, ont sorti les grands moyens avec une bande-annonce pour ce troisième DLC visible ci-dessous.