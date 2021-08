Goblinz Studio dévoile 5 jeux à venir sur Nintendo Switch

Se présentant à la fois comme un développeur et un éditeur indépendant, Goblinz Studio a profité de la gamescom 2021 pour dévoiler ses futurs projet. Finalement, ce sont 5 jeux qui sont au programmes, et tous sont prévus sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le descriptif de ces derniers ci-dessous.

Sandwalkers - Date TBA (PC, Switch)

Développé et édité par Goblinz Studio, Sandwalkers est un rogueliked’exploration en tour par tour où l’on assemble et l’on guide une caravane d’aventuriers dans des paysages en constante mutation, en proie à un véritable chaos météorologique. Ces pionniers désespérés devront braver tous les dangers pour s’approprier des terres à la merci de monstres et de pirates, en vue d’établir une nouvelle cité refuge pour leur peuple.

Oaken - Date TBA (PC, Switch)

Développé par Laki Studio, Oaken est un roguelike en tour par tour qui offre un système poussé de gestion de deck de cartes et des combats hautement tactiques, sur une grille divisée en hexagones. Les joueurs doivent explorer ce monde mystique habité par les esprits pour récupérer et améliorer de puissants pouvoirs, artefacts et alliés afin de restaurer l’Oak’s Song. Chaque voyage est différent avec des dizaines de niveaux, cartes et événements à découvrir !

Diluvian Winds - Date TBA (PC, Switch)

Développé par Alambik Studio, Diluvian Winds est un jeu de gestion narratif 2D en semi temps-réel dans lequel l’humanité est contrainte de s’exiler suite à la montée des eaux. Le joueur incarne un Gardien qui, refusant de quitter son phare, voit l’exode de masse se dérouler devant ses yeux. Pour survivre, les joueurs devront choisir d’accueillir ou non les voyageurs qui ont besoin de leur aide.

Terraformers - Date TBA (PC, Switch)

Développé par Asteroid Lab, Terraformers est un jeu de construction de colonies et de gestion de ressources. Explorez la planète rouge, développez des villes spectaculaires, donnez la vie et terraformez la planète pour la plier à vos plus grands projets. Le studio espère que leur jeu inspirera l’humanité à sortir de son carcan, pour devenir un espèce interplanétaire.

Defend The Rook - Release date TBA (PC, Switch)

Développé par One Up Plus, Defend the Rook offre des combats tactiques façon jeu de plateau combinés à des éléments de tower defense. Les joueurs doivent faire face à de nombreuses situations différentes, entre construction de tours et vagues incessantes d’ennemis, pour survivre à l’envahisseur et sauver leurs terres.