GLOVER : le jeu emblématique de l'ère N64 obtient une date de sortie sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Rayman 3, Earthworm Jim 3D, Tonic Trouble ou encore Gex 64 : Enter the Gecko sont quelques-uns des jeux de plateformes 3D qui ont fait la légende la Nintendo 64 à la fin des années 90. Si vous êtes un joueur qui a connu cet âge d'or, vous vous souvenez probablement de Glover, un jeu de plateforme 3D coloré sorti en 1999 dont le héros était un gant !

Grâce à la série QUByte Classics, le titre revient sur nos consoles et après une édition physique collector mise en vente en septembre de l'année dernière par Limited Run, il sera disponible dès ce mois-ci sur l'eShop de notre bonne vieille Switch.

Pour en savoir plus, retrouvez la présentation de GLOVER et le dernier trailer du jeu.

GLOVER est attendu le 27 février 2027 sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch

Le monde paisible du Royaume a été brisé ! Le sorcier, en préparant des potions avec ses gants magiques, a provoqué une énorme explosion, le transformant instantanément en pierre et délogeant les sept cristaux qui donnent au Royaume son énergie. Sans les cristaux, le château et son monde s'effondreront et le sorcier sera perdu !

C'est à Glover, l'un des gants magiques, de retrouver les cristaux, désormais déguisés en balles de caoutchouc, et de les ramener sains et saufs au château. Guidez Glover et les balles à travers sept mondes magiques remplis d'énigmes et de surprises cachées. Attention ! Le gant maléfique se cache dans l'ombre et il ne reculera devant rien pour contrecarrer les tentatives de Glover de rétablir la paix.