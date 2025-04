Glover s'offre son premier patch correctif sur Nintendo Switch

Initialement sorti en 1998 sur Nintendo 64, Glover s'est offert une seconde jeunesse sur consoles modernes grâce à QUByte Interactives, mais a tout de même souffert de quelques bugs pour son lancement le 27 février dernier sur Nintendo Switch. Pour corriger cela, un patch va être déployé le 23 avril et contiendra pas mal d'éléments correctifs :

Que contient cette mise à jour ?

Accomplissements

Correction des descriptions et des conditions de déverrouillage de plusieurs accomplissements.

Monde préhistorique - Étape bonus

Ajustement du placement des Garibs pour une collecte plus fluide.

Forteresse de la peur

Suppression des murs invisibles qui bloquaient la progression.

Out of This World

Restauration d'une scène manquante essentielle à l'histoire.

Atlantis

Correction du problème de progression après le portail sombre.

Correction d'un bug qui permettait aux joueurs de passer un niveau sans ouvrir la porte requise.

Ennemis

Correction des ennemis qui ne disparaissaient pas correctement de l'écran.

Résolution du comportement de disparition partielle de plusieurs types d'ennemis.

Boss du carnaval

Le nez du boss clignote désormais correctement - plus de progression interrompue !

Améliorations visuelles

Amélioration des textures, de l'éclairage, des ombres, des couleurs et des effets visuels dans les différents niveaux.

Amélioration du rendu du brouillard pour une meilleure atmosphère et une plus grande clarté.