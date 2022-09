Gigantosaurus: Dino Kart - Les dinosaures inventent la roue, et le karting sur Nintendo Switch

Décidément le Karting est à la mode en ce moment ! Après Gigantosaurus: Le jeu, Outright Games et Cyber Group Studios annoncent avoir signé un partenariat pour la réalisation d'un nouveau titre : Gigantosaurus: Dino Kart. Attendu courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment, le titre a été annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Les pilotes peuvent faire le pleins d’action lors du grand championnat de kart de Crétacia... si grand que l’on pourrait presque le comparer à l’appétit de Gigantosaurus !

Les joueurs de tout âges peuvent se mesurer à leurs amis et leur famille grâce à des karts qui se dirigent en pilote automatique ainsi qu’aux conseils, affichés à l’écran et lus en audiodescription par Mazu l’Ankylosaurus futé. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en écran partagé pour une aventure familiale inoubliable !

Mettez le turbo dans cette compétition de kart préhistorique ! Les joueurs peuvent choisir entre huit personnages différents dont Bill, Mazu, Rocky et Tiny et courir sur quinze circuits remplis d’obstacles incroyables aux quatre coins de Crétacia.

Les pilotes peuvent collecter des compétences spéciales sur chaque circuit pour créer des raccourcis ou obtenir un coup de pouce avec le jetpack et ainsi prendre l’avantage sur ses adversaires. Pour gagner la course, il faudra aussi éviter Gigantosaurus, le plus grand et le plus féroce dinosaure du monde.

Le jeu vidéo Gigantosaurus: Dino Kart est basé sur la série télévisée animée à succès Gigantosaurus, actuellement disponible sur Disney+ et Netflix et diffusé en France sur Disney Junior et France Télévisions.