Gigantosaurus: Dino Kart - Les dinos aussi roulent à l'énergie fossile sur Nintendo Switch

L'animé Gigantosaurus revient en ce début d'année 2023 sur consoles de jeu avec la sortie de Gigantosaurus: Dino Kart ce 17 février sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de lancement de ce jeu de course adressé aux fans de la série animée.

Cette toute nouvelle expérience Gigantosaurus offre des heures de contenu narratif et propose aux joueurs d’incarner l’un des huit personnages jouables issus de la série TV à succès, parmi Bill, Mazu, Rocky et Tiny. Les joueurs peuvent jouer en solo, en famille ou avec leurs amis grâce à un mode multijoueur jusqu’à quatre personnes en écran partagé, et foncer pied au plancher sur les quinze circuits du pays de Crétacia.

Gigantosaurus: Dino Kart invite les joueurs à disputer des courses dans trois environnements différents : les coupes de la Savane, de la Jungle et du Mont de l’oubli. Les bonus spéciaux tels que le formidable « Rugissement de Giganto » (un son qui ralentit tous les adversaires à portée) peuvent les aider à gagner la course et, en passant la ligne d’arrivée à pleine vitesse, ils pourront découvrir des circuits « Jetpack » proposant des configurations uniques qui mettront leurs talents de pilote à rude épreuve.

S’inspirant des segments de course bien accueillis du précédent jeu Gigantosaurus: The Game et de La course de Giganto (épisode 14 de la saison 1 de la série Gigantosaurus), le studio 3DClouds a développé le concept en jeu complet, ajoutant des personnages jouables, des bonus et des obstacles naturels pour que les circuits restent toujours imprévisibles. Conçu pour toute la famille, le titre propose 3 niveaux de difficulté adaptés aux différentes catégories d’âge ainsi que trois modes de jeu, parmi lesquels le mode Jeu entre amis, qui permet de réunir jusqu’à 4 personnes en mode écran partagé. Même les plus jeunes peuvent participer grâce au mode Course instantanée, qui sélectionne de façon aléatoire un personnage ainsi qu’un pilote et place le joueur au volant d’un kart avec direction et accélération assistées, affichant à l’écran des conseils lus à voix haute par Mazu l’Ankylosaure malin. Enfin, chaque personnage dispose de plusieurs personnalisation de véhicule qu'ils peuvent choisir avant la course.